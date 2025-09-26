Συναγερμός στην Πάτρα για την εξαφάνιση ενός 88χρονου κολυμβητή

Συναγερμός στην Πάτρα για την εξαφάνιση ενός 88χρονου κολυμβητή
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην Πάτρα, με την εξαφάνιση ενός 88χρονου κολυμβητή.

 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται έρευνες από το απόγευμα της Παρασκευής (26.9.25) υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) από ένα πλωτό σκάφος, 2 ιδιωτικά σκάφη και 1 όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς για να εντοπιστεί ο 88χρονος κολυμβητής που εξαφανίστηκε στην θαλάσσια περιοχή σα Αραχωβίτικα Πάτρα.

Πηγή: debater.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi

26 Σεπ 2025

Ετικέτες: εξαφάνιση, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ, πάτρα

