Συναγερμός στην Πάτρα για την εξαφάνιση ενός 88χρονου κολυμβητή

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην Πάτρα, με την εξαφάνιση ενός 88χρονου κολυμβητή.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται έρευνες από το απόγευμα της Παρασκευής (26.9.25) υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) από ένα πλωτό σκάφος, 2 ιδιωτικά σκάφη και 1 όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς για να εντοπιστεί ο 88χρονος κολυμβητής που εξαφανίστηκε στην θαλάσσια περιοχή σα Αραχωβίτικα Πάτρα.

Πηγή: debater.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi