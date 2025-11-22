Συναγερμός στην Κεφαλονιά: Έρευνες προς τον εντοπισμό αγνοούμενου 78χρονου κολυμβητή

Συναγερμός σήμανε στην Κεφαλονιά, με την άμεση κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών για τον εντοπισμό αγνοούμενου 78χρονου κολυμβητή.

Η ανακοίνωση:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Κεφαλληνίας και της Ιθάκης από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.ΣΕ.Δ) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για περιστατικό αγνοούμενου κολυμβητή, στην παραλία Πόρου της Κεφαλληνίας.

Πρόκειται για 78χρονο ημεδαπό άντρα, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί στις 18.11.2025 στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Τ.Δ.Ε.Ε.) Αργοστολίου, ενώ προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ στην ανωτέρω παραλία.

Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα αλιευτικό (Α/Κ) σκάφος με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής, έναν ιδιώτη δύτη, ένα περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς και κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) με τη χρήση Drone, με αρνητικά αποτελέσματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα από ένα ΠΛΣ, ένα Α/Κ σκάφος, κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) με τη χρήση Drone και δύο περιπολικά οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.