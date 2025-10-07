Συναγερμός στην Αθήνα: Ισχυρή έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στη Μιχαλακοπούλου

Συναγερμός στην Αθήνα με ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για την ντισκοτέκ «Jacky Ο», που την ώρα της έκρηξης ήταν κλειστή.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές μέσα στο νυχτερινό κέντρο καθώς και σε ένα ΙΧ που βρισκόταν σταθμευμένο στον δρόμο, ακριβώς έξω από την είσοδο του καταστήματος.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ούτε ανάγκη για κάποιον απεγκλωβισμό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της έκρηξης, ενώ επί τόπου μεταβαίνει και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ προκειμένου να κάνει σχετικό έλεγχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νυχτερινό κέντρο βρίσκεται ανάμεσα σε ξενοδοχείο και εστιατόριο και είναι μερικά μέτρα μακριά από το Hilton.

Πηγή: kathimerini.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi