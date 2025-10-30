Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Συναγερμός στην Αιτωλοακαρνανία: Φορτηγό με 200 ζώα παραβίασε τα μέτρα ευλογιάς

Διερχόμενο φορτηγό εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη Ναύπακτο, το οποίο μετέφερε ζώα παραβιάζοντας τα μέτρα για την ευλογιά

Το πρωί της Πέμπτης, η Κτηνιατρική Υπηρεσία ενημερώθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ναυπάκτου ότι εντοπίστηκε διερχόμενο φορτηγό μεταφοράς ζώων, το οποίο μετέφερε 200 ζώα, κατά παράβαση των περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά. Τα ζώα προέρχονταν από έξι εκτροφές σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας και κατευθύνονταν εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σύμφωνα με πληροφορίες του Nafpaktianews.gr σχηματίστηκε δικογραφία με τον οδηγό του φορτηγού να έχει συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφόρου. Να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κτηνιάτρους, οι οποίοι έδωσαν οδηγίες για τη διαχείρισή τους. Παράλληλα, θα επιβληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους της μεταφοράς αλλά και τους κτηνοτρόφους

nafpaktianews.gr

