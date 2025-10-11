Συναγερμός στη Συγγρού: Έκρηξη έξω από παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11.10.25), λίγο μετά τις 11. Από την έκρηξη, προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του κτιρίου ενώ στο σημείο βρέθηκαν γκαζάκια. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στις 22:50 άγνωστα άτομα τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από τέσσερα γκαζάκια. Δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά έσπασαν τα τζάμια της εισόδου και μαύρισε η τοιχοποιία του κτιρίου.

Στο παράρτημα του υπουργείου μετέβη κλιμάκιο πυροτεχνουργών, ενώ παράλληλα αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Λόγω του περιστατικού, έκλεισε για την κυκλοφορία των οχημάτων η οδός Αριστοτέλους από το ύψος της Αλ. Πάντου έως τον παράδρομο της Λεωφόρου Συγγρού.

