Συναγερμός στη Ρώμη: Μεγάλη έκρηξη σε βενζινάδικο - Στους 21 ανέρχονται οι τραυματίες

Στους 21 έχει ανέλθει ο αριθμός των ανθρώπων που τραυματίστηκαν από τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στις 8 το πρωί σε βενζινάδικο σε γειτονιά της Ρώμης. Μεταξύ των τραυματιών είναι και 3 με σοβαρά εγκαύματα.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται πυροσβέστες, αστυνομικοί και εργαζόμενοι στις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, καθώς βρίσκονταν στο σημείο πριν γίνει η έκρηξη μετά από κλήση για πρόσκρουση φορτηγού σε αγωγό του βενζινάδικου.

Η τεράστια έκρηξη στο πρατήριο βενζίνης, ντίζελ και υγραερίου (LPG) στη Via dei Gordiani ακούστηκε σε όλη την ιταλική πρωτεύουσα.

BREAKING: Massive explosion at gas depot in Rome, Italy. Multiple injuries. pic.twitter.com/tlAcJSURLN

Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε διπλανά κτίρια και σε αποθήκη των δικαστηρίων. Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, την ώρα που ανεφοδιαζόταν με καύσιμα το πρατήριο βενζίνης.

❗️Foto di Leonardo Arlia della colonna di fumo dopo le due esplosioni a una stazione GPL in via dei Gordiani in zona Prenestina. pic.twitter.com/eDlEM3KGri

— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 4, 2025