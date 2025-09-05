Συναγερμός στη Λευκάδα: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος λόγω μηχανικής βλάβης

Συναγερμός σήμανε στη Λευκάδα με ακυβέρνητο ιστιοφόρο σκάφος λόγω μηχανικής βλάβης.

 

Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (5.9.25), ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας για ακυβερνησία λόγω μηχανικής βλάβης και αδυναμίας χρήσης ιστίων, ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους σημαίας Ιρλανδίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες (ένας υπήκοος Ιρλανδίας και ένας Μεγάλης Βρετανίας), στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του όρμου Ρούδα Λευκάδας.

Στο σημείο μετέβησαν ένα Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού -ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και το ταχύπλοο (Τ/Χ) «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» Τ.Λ. 414, τα οποία εντόπισαν το Ι/Φ με τους επιβαίνοντές του καλά στην υγεία τους.

Το ιστιοφόρο κατέπλευσε με ασφάλεια στον όρμο Συβότων Λευκάδας, με τη συνδρομή του Τ/Χ σκάφους και συνοδεία του ΠΛΣ.

Από το Λιμεναρχείο Λευκάδας που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ι/Φ, μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ από το συμβάν δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

