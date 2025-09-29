Συναγερμός στη Φωκίδα: Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Ερατεινή - Απουσίαζαν οι ένοικοι

Μεγάλες είναι οι υλικές ζημιές από φωτιά υπέστη στο εσωτερικό του, ένα σπίτι στην Ερατεινή Φωκίδας, κάτω από συνθήκες που ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή από περίοικους που ειδοποίησαν την Πυροσβεστική υπηρεσία Ιτέας και στο σημείο βρέθηκαν 3 οχήματα με 10 πυροσβέστες που ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Το σπίτι είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδας και σε αυτό διέμειναν το τελευταίο διάστημα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με την γυναίκα μάλιστα να είναι και καρκινοπαθής. Το ευτύχημα είναι πως την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι δύο ένοικοί του απουσίαζαν από αυτό.

Οι υλικές ζημιές είναι τεράστιες ενώ στο σημείο βρέθηκαν ο δήμαρχος Δωρίδας Δημήτρης Γιαννόπουλος, αντιδήμαρχοι καθώς και ο πρόεδρος της κοινότητας Ερατεινής Θεόδωρος Κατσούλης.

ΚΑΡΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ