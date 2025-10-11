Συναγερμός για χειροβομβίδα στη Λιοσίων - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Συναγερμός σήμανε στη Λιοσίων Αττικής καθώς βρέθηκε χειροβομβίδα σε πεζοδρόμιο, με άμεση κινητοποίηση κλιμακίου του ΤΕΕΜ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11.10.2025). Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ για να ξεκινήσει έλεγχο και τις διαδικασίες απομάκρυνσης της χειροβομβίδας από τη Λιοσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η χειροβομβίδα παλαιού τύπου, εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο των οδών Νικομήδειας και Λιοσίων και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Για τον λόγο αυτό σταμάτησε και η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νεόφυτου Μεταξά έως τη Μιχαήλ Βόδα.

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi