Συναγερμός για χειροβομβίδα στη Λιοσίων - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

Συναγερμός για χειροβομβίδα στη Λιοσίων - Στο σημείο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ
Συναγερμός σήμανε στη Λιοσίων Αττικής καθώς βρέθηκε χειροβομβίδα σε πεζοδρόμιο, με άμεση κινητοποίηση κλιμακίου του ΤΕΕΜ.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11.10.2025). Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ για να ξεκινήσει έλεγχο και τις διαδικασίες απομάκρυνσης της χειροβομβίδας από τη Λιοσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η χειροβομβίδα παλαιού τύπου, εντοπίστηκε σε πεζοδρόμιο των οδών Νικομήδειας και Λιοσίων και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Για τον λόγο αυτό σταμάτησε και η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Νεόφυτου Μεταξά έως τη Μιχαήλ Βόδα.

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 48χρονο να ζητά βοήθεια γεμάτος αίματα

Δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα: Βίντεο ντοκουμέντο με τον 48χρονο να ζητά βοήθεια γεμάτος αίματα

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 48χρονο τραυματία στον Άγιος Παντελεήμονα Αττικής να ζητά βοήθεια γεμάτος αίματα μετά τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού

11 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΛΙΟΣΙΩΝ, ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;