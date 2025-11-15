Συμβολικό κλείσιμο των Δήμων στις 19/12 και απάντηση σε Πιερρακάκη

Συμβολικό κλείσιμο των δήμων και συγκέντρωση των αιρετών της αυτοδιοίκησης αποφάσισε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στις 19 Δεκεμβρίου, την παραμονή της ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ χθες, ο πρόεδρος της Ένωσης, Λάζαρος Κυρίζογλου γνωστοποίησε ότι στις 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αντικείμενο τον νέο Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλώντας τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) να ολοκληρώσουν τις δικές τους συνελεύσεις έως τότε.

Ενημέρωσε επίσης το σώμα για τις θεσμικές συναντήσεις που θα ακολουθήσουν με τον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Μπορεί πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η ΚΕΔΕ συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών να ενημέρωνε επισήμως ότι η συνάντηση απέδωσε καρπούς, αλλά τελικά δεν είναι τυχαίο που εν τέλει η ΚΕΔΕ επέλεξε την κινητοποίησή της να την κάνει στην κορυφαία ημέρα κοινοβουλευτικά για το Υπουργείο Οικονομικών. Εξάλλου για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το ραντεβού οι Δήμαρχοι με τον Πιερρακάκη, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, έβαλαν μέσον το Λιβάνιο. Και ο λόγος της μεταστροφής της ΚΕΔΕ ήταν τα… παρατράγουδα του συνεδρίου της στην Αλεξανδρούπολη, στον οποίο ειρήσθω εν παρόδω όχι μόνο ο Πιερρακάκης δεν εμφανίστηκε, αλλά και ουδείς άλλος από την ηγεσία του Υπουργείου (Παπαθανάσης, Κώτσηρας, Πετραλιάς).

Εφημερίδα «Συνείδηση»