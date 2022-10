Αποτελέσματα και εμπειρίες από τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή η εκδήλωση “Ας κάνουμε την Ανατροπή” στο πλαίσιο των #ErasmusDays2022 την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022, η οποία συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το EuropeDirectRegionofWesternGreece και το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας με την ευγενική υποστήριξη του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαϊμης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και πλήθος Στελεχών της Εκπαίδευσης, ενώ διαδικτυακά συμμετείχε από το Ρίμινι της Ιταλίας η Επικεφαλής του EuropeDirect Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Μαρία Βουτσινά.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρουσίασαν τις εμπειρίες που κατέθεσαν από τη συμμετοχή τους, ενώ υπήρξε χρόνος για δικτύωση και ενημέρωση εκπαιδευτικών που επιθυμούν να εμπλακούν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε τόσο στα αποτελέσματα Erasmus+ μεμονωμένων σχολικών μονάδων όσο και στον μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών που έχουν έως τώρα εμπλακεί στα Erasmus+ έργα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ενώ υπήρξε και σύντομη ενημέρωση για τον τρόπο που μπορούν να συμμετέχουν νέες ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας & Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης κατά τον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα από τα πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ε.Ε. είναι το ERASMUS. Δίνεται στους νέους και νέες η ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους στο εξωτερικό, ενώ σύμφωνα με έρευνες έχει μία ξεκάθαρα θετική επίδραση στην επαγγελματική αποκατάσταση και στην ευελιξία που προτίθενται να παρουσιάσουν στη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία. Για τους παραπάνω λόγους είναι σημαντικό να ενισχυθεί καθώς μπορεί κατά την περίοδο 21-27 ο προϋπολογισμός του να διπλασιάστηκε αλλά δεν επαρκεί. Στόχος θα πρέπει να είναι η συνολική συμμετοχή όλων των φοιτητών που ενδιαφέρονται, να μη μένει κανείς εκτός προγράμματος λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Το ταξίδι, η συνεργασία, η εμπειρία και η κατανόηση των αδελφών μας από την Ευρώπη και ο σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα είναι βασικός παράγοντας αλλά και ο διάλογος από τους νέους για το ποια Ευρώπη θέλουμε είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ουσιαστικής δημοκρατίας».

Από την πλευρά του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος τόνισε: «Το εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ το οποίο συχνά συγχέεται με ένα απλό πρόγραμμα ευρωπαϊκής κινητικότητας προσφέρει ίσες ευκαιρίες και εμπειρίες ζωής σε όλους. Αναφορικά με τις σχολικές μας μονάδες όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές μας τα τελευταία χρόνια από το Νηπιαγωγείο μέχρι και τα Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια της Δυτικής Ελλάδας και τα σχολεία Ειδικής Αγωγής επωφελούνται από αυτό, κάτι που οφείλεται σε προγραμματισμένη και στοχευμένη δουλειά μας μέσα από το θεσμό του Προωθητή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με την ουσιαστική συμβολή, συνεργασία και υποστήριξη των Στελεχών Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας και είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό αλλά κυρίως για τους εκπαιδευτικούς μας. Συνεχίζουμε…».

Την διοργάνωση επιμελήθηκαν οι Έλενα Σαρλή, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, Μαρία Βουτσινά, Επικεφαλής EuropeDirect Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Αθανασία Μπαλωμένου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.

Εν Συντομία παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες δράσεις-εισηγήσεις-δρώμενα:

ΠΔΕΔΕ ΈλεναΣαρλή, Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ «Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην ΠΔΕΔΕ – Ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς»

EuropeDirect Μαρία Βουτσινά (Επικεφαλής EuropeDirect ΠΔΕ), Χριστίνα Αναστοπούλου (EuropeDirect ΠΔΕ): «Ο ρόλος του EuropeDirect, η Γωνιά της Μάθησης: Εκπαιδευτικοί πόροι»

ΠΔΕΔΕ SPICE- Σπυρίδων Παπαδάκης (Επιστημ. Υπεύθυνος Έργου) Special Education STEAM Academy, Erasmus Teacher Academies, ΑκαδημίεςΕκπαιδευτικών Erasmus,

ΠΔΕΔΕ @Open School Day CHOICE, Oμάδα CHOICE, Διαδραστικό Περίπτερο, Μαθητές και εκπαιδευτικοί της ομάδας CHOICE

Αικατερίνη Νικολακοπούλου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Ερευνητική Συνεργάτιδα Ε.Α.Π: “Agile2Learn: Καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”

Αγγελική Γαριού, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 – Αδαμαντία Γκουρνέλου, Σ.Ε.Ε. ΠΕ05: “Passage – Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη μετάβαση από την Υποδοχή στην Εκπαίδευση”

ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας (Παναγιώτης Καράμπελας – Δημήτρης Φλίγκος – Παναγιώτης Χατζήπαπας): “Virtual Internships in Tech Centers”

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών (Ιωάννα Χαρδαλούπα, Βασίλειος Σχοινάς): “Kulturkiosk goes Festival”.

Μαθητές/τριες: Αλεξάνδρα Μπιτχαβά, Χρόνης Φίλιππος, Γεωργία-Παναγιώτα Τσέλη

ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας (Κοντός Οδυσσέας, Καρδαμά Μαρία, Καράμπελας Παναγιώτης): “Traditional Crafts Artisans”.

Μαθητές: Βέρρας Άγγελος, Γεωργακόπουλος Παντελής, Νταλάπας Θεόδωρος

1ο ΕΚ Πάτρας (Χατζήπαπας Παναγιώτης, Κολύρου Κλεονίκη, Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Σινοπούλου Χρηστίνα ): “VET Staff and Students Development II”

6o Γυμνάσιο Πάτρας (Βασιλική Γιολδάση, μαθητές/μαθήτριες): “Το rugby και οι τέχνες”

14ο Γυμνάσιο Πατρών (Σπυρίδων Παρασκευόπουλος, Διονυσία Μιχαλίτση, Μαρία Νιάρου): “Living in the era of climatic change”.

Μαθήτριες: Νικολία Βουλδή, ΑνδριάναΤσεκούρα, Μαρία Σαραντάκη

2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας (ΧαρίκλειαΜαμωνά – ΕλένηΚοντολάτη ): “A European School for all: competent, creative, democratic for all”

ΓΕΛ Λουσικών (Γεώργιος Μιχαλόπουλος, Όλγα Αλεξάνδρου από ΓΕΛ Λουσικών, Παναγιώτα Παναγοπούλου από Γυμνάσιο Οβρυάς και Θεοφανώ Κατραβά από 3ο ΓΕΛ Πατρών): “Σχεδιάζοντας Το Μελλοντικό Σχολείο: Ενσωμάτωση Τεχνολογικών Καινοτομιών για Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών (Βασιλική Ρήγα, Παρασκευή Πούλου): “Save Water, Save Life”, Erasmus+ KA229

2ο ΕΠΑΛ Πύργου (Τσερδηλος-Βέρρας Αθανάσιος, Κανελλάκη Ανδριάνα, Παναγιώτα Γαρδέλη): “Εκπαίδευση και κατάρτιση των μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ”

ΠΔΕΔΕ Σαρλή Έλενα – Δαββέτα Έλενα: Γνωριμία με το περιβάλλον και τη διαδικασία υποβολής αίτησης Erasmus+

ΒλασσοπούλουΕυαγγελία: European School Education Platform

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση υπάρχουν διαθέσιμες στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.facebook.com/RDEWGRegionalDirectorateofEducationofWesternGreece/posts/pfbid02BwKnUwEGMR8XkezZv2uaqmn376KwedqKGSZzyFh6LHq4pJeYKTLB4QbqYkwsDxv9l

https://www.facebook.com/RDEWGRegionalDirectorateofEducationofWesternGreece/posts/pfbid027XLRkeVSR4PBHXCYHTNHxQGfEyMTMDNGYp4G3S737ngSXjMa6gj5HJGqc1mbiw5rl

https://www.facebook.com/RDEWGRegionalDirectorateofEducationofWesternGreece/posts/pfbid0rBAVwwHZ7ftwcsqyavVhcHxWKW4fAXGgSR97tJqkdvE2eDuuqp86RbgUANUFxrspl

