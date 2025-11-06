Συμμετείχε στο Πανελλήνιο Συλλαλητήριο για τη Δημόσια Υγεία ο Δήμος Μεσολογγίου

Στο Πανελλήνιο Συλλαλητήριο για τη Δημόσια Υγεία συμμετείχε ο Δήμος Μεσολογγίου, απαιτώντας να αυτονομηθεί το Νοσοκομείο Μεσολογγίου και να ενισχυθεί με προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Στο Πανελλήνιο Συλλαλητήριο για τη Δημόσια Υγεία, με αίτημα να αυτονομηθεί και να ενισχυθεί με προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές το Νοσοκομείο, συμμετείχε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σήμερα Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2025.

Εκ μέρους του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Γεωργία Φούντα, η οποία μετέφερε και τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου κ. Σπύρου Διαμαντόπουλου, που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη για το ετήσιο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Η κα Φούντα, στην ομιλία της, τόνισε ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί «κραυγή αγωνίας και αξιοπρέπειας» για τη διασφάλιση της Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας για όλους, επισημαίνοντας παράλληλα το δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για Ενίσχυση, Αναβάθμιση και Αυτονόμηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Η κινητοποίηση, με τη συμμετοχή υγειονομικών, πολιτών και εκπροσώπων φορέων, διεκδικεί τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την ενίσχυση των νοσοκομείων της περιφέρειας, μεταξύ αυτών και του Μεσολογγίου, απαιτώντας να παύσει κάθε σκέψη για υποβάθμισή του, αλλά αντίθετα να αποτελέσει πρότυπο δημόσιας δομής υγείας που θα εξυπηρετεί με ασφάλεια, συνέπεια και αξιοπρέπεια τους πολίτες της περιοχής.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου παραμένει σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων και των πολιτών, διεκδικώντας ένα αυτόνομο, πλήρως στελεχωμένο και σύγχρονο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, αντάξιο της ιστορίας και των αναγκών της Ιερής Πόλης.