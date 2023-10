Συμφώνησε με Μπέτις ο Παπασταθόπουλος

Στην Ισπανία και τη La Liga φορώντας τη φανέλα της Ρεάλ Μπέτις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος!

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για συμβόλαιο συνεργασίας που θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2024, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό μάλιστα να έχει περάσει ήδη από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από την περασμένη Πέμπτη!

Να θυμίσουμε πως οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών «αναθερμάνθηκαν» τις τελευταίες ώρες, καθώς, από τη μία ο ισπανικός σύλλογος δεν κατάφερε να βρει μια αξιόλογη εναλλακτική λύση για να αντικαταστήσει τον τραυματία, Μαρκ Μπάρτρα, ενώ από την άλλη, ο 35χρονος πρώην στόπερ του Ολυμπιακού, έριξε σημαντικά τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Κάπως έτσι, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός θα αγωνιστεί σε ένα ακόμη μεγάλο πρωτάθλημα της Ευρώπης, αφού κατά το παρελθόν έχει περάσει από Premier League (Άρσεναλ), Serie A (Μίλαν και Τζένοα), αλλά και τη γερμανική Bundesliga (Ντόρτμουντ και Βέρντερ Βρέμης).

🚨🟢 Sokratis Papastathopoulos to Betis, here we go! Agreement reached with Greek CB available as free agent.

Medical tests booked on Thursday, contract valid until June 2024.

Former #AFC accepted final proposal just waiting to get it sealed now. pic.twitter.com/Qd2x2gWP0X

