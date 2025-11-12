Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου: Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ Γιώργο Λεχουρίτη

Τα Γραφεία του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων επισκέφθηκε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, κ. Γεώργιος Λεχουρίτης.

Υποδεχόμενος δε αυτόν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου , κ. Βασίλειος Καπέρδας, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, εξέφρασε τη χαρά και τα αισθήματα τιμής προς τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ για τους αγώνες του υπέρ των Ελλήνων καταναλωτών και τη διάθεσή του να συζητά τα οξυμένα καταναλωτικά, και σχετικά με αυτά, προβλήματα του κάθε κοινωνικού και συλλογικού φορέα, ώστε να τα προβάλει με επιχειρήματα, όπως τόνισε, με σκοπό την άμβλυνσή τους.

Ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια της συζήτησης που αναπτύχθηκε τέθηκαν τα ζητήματα της αντιμετώπισης κυρίως της ακρίβειας στα τρόφιμα, στην Ενέργεια και στη στέγη ,

με τα οποία οι πολύτεκνες οικογένειες κυριολεκτικά δεινοπαθούν, όταν μάλιστα υφίστανται και την ασφυκτική πίεση της ανεργίας.

Ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ , κ. Γεώργιος Λεχοουρίτης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, διαβεβαίωσε τον Σύλλογο Πολυτέκνων Αγρινίου ότι το ινστιτούτο καταναλωτών Ελλάδος θα συνεχίσει με τον ίδιο παλμό και περίσσια θέρμη να μάχεται υπέρ των ζωτικών αναγκών διαβίωσης και επιβίωσης του καταναλωτικού κοινού, δεχόμενος τις ευχαριστίες του Συλλόγου Πολυτέκνων.