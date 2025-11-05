Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου: Ο Προσωπικός Αριθμός προωθείται με το «μανδύα της δήθεν προστασίας»

Την αντίθεσή του στον Προσωπικό Αριθμό εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων στην οποία κάνει λόγο για επιχειρούμενη υποδούλωση των πολιτών στο σύστημα της «επελαύνουσας Παγκόσμιας Ηλεκτρονικής Δικτατορίας».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Εν όψει της επιχειρούμενης επιβολής του προσωπικού αριθμού στις νέες ταυτότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων εξέδωσε στις 20-10-2025 απόφαση Διαμαρτυρίας, η οποία διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

Η ήδη εξαγγελθείσα ως αναγκαστική εισαγωγή του λεγομένου Προσωπικού Αριθμού στα στοιχεία ταυτότητας εκάστου ΄Ελληνα και Ελληνίδος , όπως πανηγυρικά διαπιστώθηκε

με βάση τις οικειοθελείς καταγραφές, έχει απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, ο οποίος αρνείται να αποδεχθεί αυτοβούλως την διευκόλυνση της

υποδούλωσής του στο σύστημα της επελαύνουσας Παγκόσμιας Ηλεκτρονικής Δικτατορίας των Ολιγαρχών με πρόσχημα τον δήθεν εκσυγχρονισμό , τη βελτίωση της οικονομικής

κατάστασης και την Άμεσα αποτελεσματική εμπέδωση της τάξεως και ασφάλειας προς όφελος των κοινωνιών…!!!

Ευτυχώς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν ανέχονται να τους μεταχειρίζονται ως απρόσωπους ψυχρούς αριθμούς και ως «νούμερα» διεισδύοντας μάλιστα και στα άκρως απόρρητα προσωπικά τους στοιχεία, υπό τον μανδύα της δήθεν προστασίας και διευκόλυνσης τους. Ο Ελληνικός λαός έχει άλλες προτεραιότητες και κυρίως διατηρεί την

Ελληνορθόδοξη παιδεία του ως κόρην οφθαλμού, φοβούμενος τους παγκόσμιους νεοταξίτες –Δαναούς-«και δώρα φέροντας»! Η Ελληνική κοινωνία συγκροτείται ως κοινωνία προσώπων και όχι μόνο ατόμων!!!

Πιστεύοντας ακράδαντα, ότι ο άνθρωπος, ως πλασμένος «κατ΄εικόνα και καθ΄ομοίωσιν» του Τριαδικού προσωπικού Θεού, είναι πάνω απ όλα πρόσωπο προικισμένο με το Λογικό και το αυτεξούσιο ,δρώντας «εν ελευθερία» και ορίζοντας, με την ψήφο των πολλών, τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κοινωνικής και πολιτικής λειτουργίας του Κράτους. Ωστόσο ο σοφός και πολύπαθος λαός μας δεν απορρίπτει συλλήβδην τη χρησιμότητα των Ηλεκτρονικών μέσων, αλλά απαιτεί την οριοθέτηση των λειτουργιών τους και τον έλεγχο τους από τους έχοντας τη λαϊκή εντολή αρμοδίους ηγήτορες, του λαού, και μόνο του λαού, υπηρέτες. Είναι δε υπηρέτες ταγμένοι στην υπηρεσία του λαού όλοι οι Άρχοντες και όλοι οι Επιστήμονες. Άπαντες δε οφείλουν να σέβονται τη λαϊκή βούληση και εντολή, η οποία δεν στέργει να τη διαφεντεύουν τα άψυχα μηχανήματα , «τα άλαλα και τα μπάλαλα» κατά τον φωτισμένο Εθναπόστολο και Ιερομάρτυρα Κοσμά τον Αιτωλό!!! Ο Τριαδικός , προσωπικός Θεός, τον άνθρωπο έπλασε ως βασιλέα της κτίσεως και όχι τα άλογα ζώα και το άψυχα είδωλα!!! Οφείλουν δε όλοι, όσοι πιστεύουν στον Πάνσοφο Δημιουργό μας και σέβονται την Ιερότητα των ανθρωπίνων προσώπων, να μην προτρέχουν και να μη συνοικοδομούν με αλλότριους μηχανουργούς τον ανυψούμενο ήδη Νέο Πύργο της Βαβέλ !!!

Με αυτό το σκεπτικό ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων, ως Κοινωνικός φορέας , ο οποίος αριθμεί εγγεγραμμένα μέλη 5757 πολύτεκνες οικογένειες , ορθώνει

κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας και διακηρύττει ότι τάσσεται αναφευδού κατά του προωθουμένου και διαφημιζόμενου προσωπικού αριθμού. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κ Καπέρδας

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Ι Γυφτάκης