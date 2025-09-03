Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου: Διανομή τετραδίων στα γραφεία του - Ποιους ευχαριστεί

Καλούνται οι γονείς μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων, να προσέλθουν στα γραφεία του για να παραλάβουν τετράδια για τα παιδιά τους, που φοιτούν στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.

Η διανομή θα γίνεται με την προσκόμιση του πολύτεκνου θεωρημένου βιβλιαρίου του γονέα και μέχρι εξαντλήσεως των τετραδίων.

«Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στη σύνολη Δημοτική Αρχή, στον κ. Γεώργιο Παπαναστασίου, Δήμαρχο Αγρινίου και στον κ. Κωνσταντίνο Καλαντζή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Αγρινίου, για την ευγενική προσφορά των τετραδίων προς το Σύλλογό μας , στηρίζοντας και μ΄ αυτόν τον τρόπο την πολύτεκνη οικογένεια». τονίζεται στη σχετική ενημέρωση.