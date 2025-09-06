Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Μεσολογίου: Συλλυπητήρια επιστολή για το θάνατο του Νικολάου Λιάλιου

«Συλλυπητήρια επιστολή» εξέδωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεσολογγίου για το θάνατο του Νικολάου Λιάλιου

Η επιστολή αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του συνταξιούχου συναδέλφου Νικόλαου Λιάλιου.

Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μεσολογγίου «Κωστής Παλαμάς» θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΥΓΓΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ