Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Μεσολογίου: Συλλυπητήρια επιστολή για το θάνατο του Νικολάου Λιάλιου

«Συλλυπητήρια επιστολή» εξέδωσε ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεσολογγίου για το θάνατο του Νικολάου Λιάλιου

Η επιστολή αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του συνταξιούχου συναδέλφου Νικόλαου Λιάλιου.
Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Μεσολογγίου «Κωστής Παλαμάς» θα παραστούν στην εξόδιο ακολουθία.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΥΓΓΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ           ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

06 Σεπ 2025

