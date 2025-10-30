Σύλλογος Ιεροψαλτών “Άνθιμος ο Αρχιδιάκονος: Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες την ερχόμενη Κυριακή

Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη του Συλλόγου,

Το καταστατικό του Συλλόγου μας ορίζει ότι κάθε φθινόπωρο πραγματοποιείται γενική συνέλευση των μελών. Φέτος, μάλιστα, λήγει η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε έχουμε και αρχαιρεσίες.

Παρακαλούμαστε, λοιπόν, όλοι να παραστούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου και ώρα 6:30 μ.μ.

Επειδή, όμως, δεν προβλέπεται η Γενική Συνέλευση να βρίσκεται σε απαρτία τότε, θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Θέματα προς συζήτηση:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.

2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Οι υποψηφιότητες για το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, βάσει του καταστατικού. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε θερμά οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.

Σας περιμένουμε, λοιπόν, όλους την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου και ώρα 6:30 μ.μ.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΚΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΤΣΙΟΣ