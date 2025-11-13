Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας: «Δικαιωθήκαμε από την Επιθεώρηση Εργασίας για τις αργίες»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας χαιρετίζει το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας (11/11/2025), το οποίο επιβεβαιώνει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ δικαιούνται πλήρη αμοιβή για τις επίσημες αργίες, χωρίς καμία περικοπή.

Η ανακοίνωση:

Η ΕΜΜΟΝΙΚΗ ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ – ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ναυπακτίας και Δωρίδας χαιρετίζει την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας (Αρ. Πρωτ. 674635/11-11-2025), η οποία επιβεβαιώνει αυτό που φωνάζαμε εδώ και μήνες:

οι εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του Δήμου Ναυπακτίας δικαιούνται πλήρη αμοιβή για τις επίσημες αργίες.

Η Επιθεώρηση Εργασίας ξεκαθαρίζει ότι ουδεμία περικοπή αποδοχών επιτρέπεται και ότι οι εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες στα προγράμματα ΕΣΠΑ (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ) πρέπει να λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους για τις ημέρες των επίσημων αργιών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση των θέσεων του Συλλόγου μας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων, ανέδειξε την αδικία και προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες προς κάθε αρμόδια αρχή.

Η εμμονική άρνηση της Δημοτικής Αρχής να εφαρμόσει τη νομοθεσία και να σεβαστεί τα αυτονόητα δικαιώματα των εργαζομένων, οδήγησε σε μια αχρείαστη σύγκρουση που μόνο ταλαιπώρησε τους συναδέλφους που κρατούν όρθιες τις κοινωνικές δομές του Δήμου.

Ύστερα από την παρέμβαση του Συλλόγου μας επήλθε αυτό το δικαιωτικό πόρισμα, που εκθέτει πλήρως τη στάση της Δημοτικής Αρχής.

Καλούμε τη Διοίκηση του Δήμου Ναυπακτίας:

Να συμμορφωθεί άμεσα με το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας.

Να καταβάλει αναδρομικά όλα τα οφειλόμενα ποσά στους εργαζομένους των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ από 1/1/2024 έως σήμερα.

Να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαζόμενους για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση και την περιφρόνηση των δικαιωμάτων τους.

Οι εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ δεν είναι «δεύτερης κατηγορίας» υπάλληλοι.

Είναι άνθρωποι με προσφορά, με ευθύνη και με δικαιώματα που δεν παζαρεύονται.

Ο σεβασμός στην εργασία και στους νόμους είναι υποχρέωση, όχι επιλογή.