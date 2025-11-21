Σύλλογος εργαζομένων Νοσοκομείου Μεσολογγίου: Ο αγώνας μας για ανεξάρτητο οργανισμό δικαιώθηκε

Θετική εξέλιξη για το Νοσοκομείο μας αποτελεί η απόφαση του υπουργείου υγείας για την κατάρτιση των νέων οργανισμών καθώς αποφασίστηκε να γίνουν 2 ξεχωριστοί οργανισμοί με ξεχωριστές διευθύνσεις Ιατρικής Διοικητικής Νοσηλευτικής και τεχνικής υπηρεσίες με έγγραφο στις 18/11/2025.

Ο πρώτος στόχος επιτευχθεί κατόπιν συνδυασμένης δράσης των Σωματείων Εργαζομένων Νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου της Ποεδην των 2 αιρετών του κοινού διοικητικού συμβουλίου των νοσοκομείων( κύριο Αραβανή και κύρια Ντάσκαρη) συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να επιτύχουμε και τον δεύτερο και σημαντικότερο στόχο μας την αποσύνδεση και αυτονόμηση του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Το ΔΣ του Σωματείου