Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών: Στηρίξτε την αγορά του Αγρινίου - Τελευταία εβδομάδα εκπτώσεων

Κάλεσμα στήριξης της τοπικής αγοράς απευθύνει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) με αφορμή την τελευταία εβδομάδα των εκπτώσεων.

Ποιοτικά προϊόντα σε ελκυστικές τιμές είναι το κίνητρο για τους καταναλωτές σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου.

Η ανακοίνωση του ΣΕΕΔΑ:

«Η φετινή περίοδος των θερινών εκπτώσεων διανύει την τελευταία της εβδομάδα και τα καταστήματα της τοπικής μας Αγοράς συνεχίζουν να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πολύ ελκυστικές τιμές.

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ καλεί τις φίλες και φίλους καταναλωτές να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες και να κάνουν τις αγορές τους στηρίζοντας ταυτόχρονα τις τοπικές μας επιχειρήσεις.

Εμπιστευτείτε και Στηρίξτε τις τοπικές μας Επιχειρήσεις, τα Καταστήματα της όλης μας και κάνετε τις αγορές σας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές !!!

Στηρίζουμε τη Τοπική μας Αγορά !!!

Στηρίζουμε τη Πόλη μας !!!»

*Φωτογραφία αρχείου