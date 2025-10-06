Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου: «Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ αποκαλύπτουν το μεγάλο πρόβλημα των ρυθμίσεων»

Τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΕΑΟ αποκαλύπτουν γιατί δεν προχωρούν οι ρυθμίσεις με αποτέλεσμα μόλις 1,4 στα 10 ευρώ οφειλών που έχουν ρυθμιστεί να εξυπηρετούνται .

Αυτό που παρατηρείται σήμερα και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν είναι ότι μόνο 3 στους 10 ολοκληρώνουν τη ρύθμιση που έχουν υπαχθεί και 4 στους 10 την εγκαταλείπουν με αποτέλεσμα τα χρέη τον Ιούνιο του 2025 να ξεπεράσουν τα 50 δις ευρώ .

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και συγκεκριμένα για το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2025 διαπιστώνεται ότι παρά τη πρόθεση των οφειλετών να ενταχθούν σε ρύθμιση, οι μισοί από αυτούς τελικά τη χάνουν. Μόνο ένας στους τρεις ολοκληρώνει τη ρύθμιση και εξοφλεί το χρέος του.

Η μέχρι σήμερα εξέλιξη στο μεγάλο πρόβλημα των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει ως αποτέλεσμα, αφενός μεν να επηρεάζονται τα έσοδα προς τον ΕΦΚΑ και αφετέρου να επιβεβαιώνεται η δυσκολία και αδυναμία των οφειλετών να ανταποκριθούν στους όρους και στις προϋποθέσεις που θέτουν οι ρυθμίσεις.

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι έως και τις 30/6/2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.327.870 ρυθμίσεις οφειλών. Από αυτές 657.091 είναι ενεργές (28%), 782892 ολοκληρωμένες (34%) και 887.887 απολεσθείσες ή εγκαταλελειμμένες (38%). Αυτό σημαίνει ότι κάθε 10 οφειλέτες που μπαίνουν στη ρύθμιση μόλις 3 την ολοκληρώνουν, 4 την εγκαταλείπουν και 3 συνεχίζουν να την τηρούν χωρίς να είναι σίγουρη ότι θα την ολοκληρώσουν.

Συνολικά, μέχρι τον Ιούνιο 2025, έχουν υπαχθεί σε κάποια μορφή ρύθμισης οφειλές ύψους 30,3 δις ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ (50,3 δις ευρώ). Από αυτά τα 30,3 δις ευρώ, τα 6,9 δις ευρώ βρίσκονταν σε ενεργές ρυθμίσεις στο τέλος Ιουνίου (23%).

Οι εκπρόσωποι του Εμπορικού κόσμου συνεχώς επαναλαμβάνουν το αίτημα προς τη κυβέρνηση για την δημιουργία ευνοϊκών όρων στις ρυθμίσεις, μεγαλύτερη ευελιξία, δίκαιη αντιμετώπιση, επαναφορά των 120 δόσεων, καθώς και την καθιέρωση των προσωποποιημένων ρυθμίσεων οφειλών, προκειμένου οι μεν οφειλέτες να μην χάνουν τις ρυθμίσεις για να μπορούν να μειώνουν τις οφειλές τους, τα δε ταμεία να ενισχύουν τα έσοδα τους. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε όσοι έχουν απολέσει δόσεις να μπορούν να ενταχθούν εκ νέου σε ρύθμιση των οφειλών τους .

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ για ακόμη μια φορά θα απευθυνθεί στη Κυβέρνηση για να τονίσει ότι ο Εμπορικός Κόσμος και οι Μικρές Επιχειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες για περισσότερο από ένα

χρόνο με συνέπεια η Αγορά να έχει μεγάλη έλλειψη ρευστότητας, υψηλά λειτουργικά έξοδα και τεκμαρτή φορολόγηση, άνισο και αθέμιτο ανταγωνισμό από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ασίας και όλα αυτά συνδυαστικά να οδηγούν τους συναδέλφους μας να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους τόσο προς το δημόσιο, όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι άμεση ανάγκη και με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί κυρίως για τις Μικρές Επιχειρήσεις η Πολιτεία έμπρακτα να τις στηρίξει για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας για να εξακολουθούν να δημιουργούν πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στις τοπικές οικονομίες, όσο και στην Εθνική μας οικονομία.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος, Κωστίκογλου, Σωκράτης

Ο Γεν. Γραμματέας, Γιοπάνος Ιωάννης