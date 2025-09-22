Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου: «Σφίγγει ο κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου»

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου προειδοποιεί ότι σφίγγει ο κλοιός για τις μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, με προβλήματα από ενεργειακό κόστος, ηλεκτρονικό εμπόριο και έλλειψη μέτρων στήριξης.

Η ανακοίνωση:

Το καλοκαίρι πέρασε με αρνητικό πρόσημο για την τοπική μας αγορά, όπως το ίδιο καταγράφηκε και σε όλες τις τοπικές αγορές της χώρας μας και το φθινόπωρο ήρθε χωρίς όμως να φέρνει κάποιο μήνυμα αλλαγής και αισιοδοξίας .

Εάν σε όλα αυτά προσθέσουμε την απουσία του κλάδου μας από τα μέτρα της Δ.Ε.Θ βλέπουμε να σφίγγει όλο και πιο πολύ ο κλοιός προς τις επιχειρήσεις και τα αδιέξοδα να έρχονται προ των πυλών .

Στα μέχρι σήμερα προβλήματα των μικρών επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου πρέπει να προσθέσουμε και το ενεργειακό, που επιβαρύνει και προσθέτει βάρος στις ήδη πολύ φορτωμένες με υποχρεώσεις επιχειρήσεις .

Επίσης σήμερα απασχολεί ακόμη πιο πολύ η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και ιδιαίτερα αυτό που προέρχεται από τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ασίας που κατακλύζουν καθημερινά την ελληνική επικράτεια, όπως και την ευρωπαϊκή με αποτέλεσμα να πλήττονται τόσο οι ελληνικές, όσο και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να χάνονται τζίροι ,θέσεις εργασίας και φορολογικά έσοδα για το κράτη .

Δυστυχώς παρατηρούμε ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και παρά τις διαμαρτυρίες των εκπροσώπων του εμπορίου σε όλη την Ευρώπη να μην ενδιαφέρονται να ασχοληθούν άμεσα και να λάβουν μέτρα για το θέμα αυτό.

Ο ΣΕΕΔΑ θέλει να απευθυνθεί προς τη κυβέρνηση για ακόμη μια φορά και να της ζητήσει να επιβάλλει ένα εθνικό τέλος για όλα τα δέματα που έρχονται από τρίτες χώρες σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι μικρές ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις ,μέτρα που έχουν ήδη ξεκινήσει και επιβάλλονται σε άλλες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης μέχρι τελικά αυτή να αποφασίσει.

Η κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει τις μικρές επιχειρήσεις και να διαμορφωθούν κανόνες ώστε να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και αυτό να πρέπει να γίνει άμεσα πριν είναι πολύ αργά για αυτές.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος, Κωστίκογλου Σωκράτης

Ο Γεν. Γραμματέας, Γιοπάνος Ιωάννης