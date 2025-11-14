Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου: Ικανοποίηση για τους δασμούς σε δέματα κάτω των 150 ευρώ

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ), με ανακοίνωσή του χαιρετίζει την απόφαση του ΕΚΟΦΙΝ που αφορά την επιβολή δασμών στις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ασίας.

Κάνει λόγο για δικαίωση των εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου που διαμαρτύρεται για τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΕΕΔΑ:

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ χαιρετίζει την απόφαση του ΕΚΟΦΙΝ, των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή δασμών σε δέματα αξίας λιγότερο από 150 ευρώ που προέρχονται από τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Ασίας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση των συνεχών προσπαθειών των εκπροσώπων του Εμπορικού Κόσμου της Χώρας μας, στην οποία συμμετείχε και ο Σύλλογος μας, ο οποίος με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης είχε ζητήσει την επιβολή τέλους στα δέματα, αναδεικνύοντας τον άνισο και αθέμιτο ανταγωνισμό που υπάρχει σε βάρος των Ελληνικών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου.

Ο Σύλλογος μας θα αναμένει την υλοποίηση της απόφασης και τον ακριβή τρόπο εφαρμογής της.

Επίσης ο Σύλλογος μας θέλει να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο και το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για τη δική τους παρέμβαση και τη στήριξη τους στο δίκαιο αίτημα μας.