Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Αγρίνιο

Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου: Από 1η Δεκεμβρίου υποχρεωτικά οι πληρωμές μέσω IRIS

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου (ΣΕΕΔΑ) ενημερώνει τους εμπόρους ότι μετά τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων του εμπορικού κόσμου το Υπουργείο Οικονομίας έλαβε υπ’ όψιν το αίτημα για παράταση εφαρμογής του μέτρου άμεσων πληρωμών μέσω IRIS.

Το Υπουργείο αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία εφαρμογής του από την 1/11/2025 στην 1/12/2025 προκειμένου να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής στο νέο μέτρο από τη πλευρά των επιχειρήσεων.

Να ενημερώσουμε επίσης ότι με βάση το θεσμικό πλαίσιο όλες οι πληρωμές μέσω IRIS θα πρέπει να γίνονται μέσω τερματικού POS που είναι διασυνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό ή με φορολογικά συστήματα της ΑΑΔΕ.

