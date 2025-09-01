Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών: Αγοράστε σχολικά από τα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου

Να αγοράσουν σχολικά είδη από τα βιβλιοπωλεία του Αγρινίου προτρέπει το καταναλωτικό κοινό ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών (ΣΕΕΔΑ).

Η ανακοίνωση του ΣΕΕΔΑ με αφορμή την έναρξη του Σεπτεμβρίου:

«Άλλο ένα καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και μαζί με αυτό και οι διακοπές των μαθητών.

Ο Σεπτέμβρης που ξεκινά σήμερα και ευχόμαστε Καλό μήνα σε όλους με υγεία είναι ο μήνας που κάθε χρόνο ανοίγουν τα σχολεία για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Με την ευκαιρία αυτή ο Σύλλογος μας θέλει να ευχηθεί πρώτα από όλα σε όλους τους Μαθητές και Εκπαιδευτικούς να έχουν μια Καλή Σχολική Χρονιά με υγεία, πρόοδο και επιτυχίες στους στόχους τους!!!

Να απευθυνθεί επίσης στους μαθητές και στους γονείς τους και να τους καλέσει να επιλέξουν για τις αγορές των σχολικών ειδών και της φετινής χρονιάς τα Βιβλιοπωλεία της Πόλης μας στηρίζοντας έτσι τις επιχειρήσεις της τοπικής μας Αγοράς και την τοπική μας οικονομία!!!».