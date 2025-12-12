Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγρινίου – Θέρμου: «Στήριξη στον δίκαιο αγώνα των αγροτών»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου – Θέρμου, εκφράζοντας την στήριξή του για τον δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αγρινίου – Θέρμου «Κοσμάς ο Αιτωλός» εκφράζει την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας και ολόκληρης της χώρας. Οι άνθρωποι της πρωτογενούς παραγωγής βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα που απειλούν άμεσα την εργασία και την αξιοπρέπειά τους, όπως η εκρηκτική αύξηση του κόστους παραγωγής, οι χαμηλές τιμές, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και πληρωμές, καθώς και η απαξίωση του αγροτικού τομέα από την πολιτεία .

Την ίδια στιγμή, σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει βαθιά δυσπιστία και έχουν αφήσει χιλιάδες δικαιούχους απλήρωτους ή αδικημένους, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο έναν ήδη πιεσμένο κλάδο. Ιδιαίτερα οξυμένη είναι και η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους, που υπέστησαν σφαγές ζωικού κεφαλαίου λόγω ευλογιάς χωρίς επαρκή μέτρα πρόληψης και χωρίς ουσιαστική κρατική στήριξη .

Τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν αφορούν μόνο τους αγρότες. Αφορούν όλη την κοινωνία, καθώς η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής πλήττει τη διατροφική επάρκεια, την περιφερειακή ανάπτυξη και την ίδια τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ως εκπαιδευτικοί, γνωρίζουμε καλά ότι η υπεράσπιση της εργασιακής αξιοπρέπειας, είτε στον πρωτογενή τομέα είτε στην εκπαίδευση, αποτελεί θεμέλιο μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας.

Στηρίζουμε τις συλλογικές αποφάσεις και κινητοποιήσεις των αγροτών και καλούμε την κυβέρνηση:

να διασφαλίσει πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και απόδοση ευθυνών,

να προχωρήσει σε άμεσες και δίκαιες πληρωμές όλων των δικαιούχων,

να αποζημιώσει πλήρως τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τη σφαγή λόγω ευλογιάς,

και να λάβει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της πρωτογενούς παραγωγής.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων της πόλης και της υπαίθρου είναι απαραίτητη για να διεκδικήσουμε μια κοινωνία που θα υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών και όχι τα συμφέροντα των λίγων.

Ως Σ.Ε.Π.Ε. Αγρινίου – Θέρμου δηλώνουμε πως στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και στηρίζουμε τον αγώνα τους για αξιοπρεπή εργασία, επιβίωση και δικαιοσύνη.