Σύλληψη στο Αιτωλικό για ρευματοκλοπή - Εντοπίστηκε παράνομη παροχή σε κατοικία

Σύλληψη για ρευματοκλοπή σημειώθηκε στο Αιτωλικό Μεσολογγίου, μετά από έλεγχο συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ.

Το πρωί της Τετάρτης (24.9.25) στο Αιτωλικό συνελήφθη ένας άνδρας από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού και της ΟΠΚΕ Μεσολογγίου. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσε παράνομα την οικία του, χωρίς καταγραφή της κατανάλωσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στην οικία του, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι την ρευματοδοτούσε παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.