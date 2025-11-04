Σύλληψη στην Πάτρα: Η ΔΙΑΣ εντόπισε αλλοδαπό με ναρκωτική ουσία «Boom»

Σύλληψη αλλοδαπού σημειώθηκε στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ναρκωτική ουσία «Boom».

Το ναρκωτικό «Boom» είναι μια μορφή χημικής μαριχουάνας, η οποία πωλείται και στη χώρα μας μέσα σε περίτεχνες και εντυπωσιακές συσκευασίες προϊόντων αρωματοθεραπείας ή θυμιάματα, που κοστίζουν 20 ευρώ το γραμμάριο. Πρωτοεμφανίστηκε με την επωνυμία spice, ενώ άλλες ονομασίες είναι οι «headtrip», «UltraΠυθία», «cloud10» και «freedomfly».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, η συνθετική κάνναβη είναι ως και 100 φορές πιο δραστική από την φυτική κάνναβη και πολύ πιο επικίνδυνη, καθώς έχει αποδειχτεί ότι είναι δυνατόν να επιφέρει άμεσα οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και αναπνευστική ανακοπή, ενώ δημιουργεί και άλλα προβλήματα, όπως άνοια και διαταραχές της συμπεριφοράς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι της Δευτέρας (3.11.25), στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας BOOM.