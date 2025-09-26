Σύλληψη για βία σε βρεφονηπιακό: «Επειδή δεν έτρωγε του έβγαλε τα μαλλιά»

«Επειδή δεν έτρωγε του έβγαλε τα μαλλιά», περιγράφει η γιαγιά του 2χρονου αγοριού, για τον ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού που συνελήφθη για βία στον εγγονό της.

Όλα ξεκίνησαν χθες (26/9/2025) το μεσημέρι, όταν η μητέρα του το παρέλαβε από τον βρεφονηπιακό σταθμό που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Αυλώνα. Το αγοράκι όταν μπήκε στο αυτοκίνητο άρχισε να κλαίει, ενώ η μητέρα του διαπίστωσε ότι στο τριχωτό της κεφαλής του υπήρχε μια τρύπα!

Η γυναίκα επικοινώνησε με το βρεφονηπιακό σταθμό για εξηγήσεις και από εκεί της είπαν ότι ο γιος της πήγε να περάσει από μια πόρτα στην κουζίνα. Τότε όπως ισχυρίστηκαν, για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός ο ιδιοκτήτης του σταθμού προσπάθησε να το πιάσει, τραβώντας το από τα μαλλιά και του έφυγε μια τούφα.

Σύμφωνα όμως με την καταγγελία της μητέρας, ο ιδιοκτήτης του σχολείου τράβηξε με βία τα μαλλιά του παιδιού προκειμένου να το νουθετήσει και να φάει το φαγητό του.

«Ο εγγονός μας είναι δύο ετών και πριν από 10 ημέρες τον πήγαμε για πρώτη φορά στο βρεφονηπιακό σταθμό. Επειδή δεν έτρωγε, αυτός που είχε τον σταθμό τον έπιασε από το τσουλούφι και του έβγαλε μια τούφα από το τριχωτή τα μαλλιά του» λέει η γιαγιά του 2χρονου και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι. Πήγε η μητέρα του να το πάρει και είδε τι είχε γίνει. Του λείπουν μαλλιά από το κεφάλι. Για όνομα του Θεού από ένα 2χρονο αγοράκι να βγάλεις τα μαλλιά. Το παιδί μας στην αρχή πήγαινε χαρούμενο μετά δεν ήθελε να πάει».

Η μητέρα χθες πήγε το παιδάκι στο νοσοκομείο Παίδων και στη συνέχεια μετέβη στην Αστυνομία όπου υπέβαλε μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη του βρεφονηπιακού σταθμού, ο οποίος και συνελήφθη.

Πηγή: newsit.gr