Σύλληψη δύο ανδρών για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών στο Αγρίνιο

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 33 και 39 ετών, προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών στο Αγρίνιο για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Η Δίωξη Ναρκωτικών Αγρινίου, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης (19.11.25), λίγο πριν τις 9:00, στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 33 και 39 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες, φέρεται να εντοπίστηκαν και να κατασχέθηκαν 4 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και 1.077 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι δύο άνδρες φέρεται να κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για τα περαιτέρω.