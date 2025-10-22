Σύλληψη άνδρα στην Κατούνα: Είχε στήσει ολόκληρο αποστακτήριο σε αποθήκη

Παράνομο αποστακτήριο σε αποθήκη είχε στήσει ένας άνδρας που συνελήφθη στην Κατούνα.

 

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα της Τρίτης (21.10.25), σε περιοχή της Κατούνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε πρόχειρο παράπηγμα - αποθήκη, που είχε μετατρέψει σε εργαστήριο, διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε αποστακτήριο, χωρίς να κατέχει άδεια από την αρμόδια αρχή.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν προϊόντα απόσταξης, πρώτες ύλες και μέσα παραγωγής οινοπνευματώδους ποτού, ενώ ο χώρος σφραγίστηκε.

