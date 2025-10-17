Σύλληψη 60χρονου στον Έβρο: Επιχείρησε να εισάγει παράνομα εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι αρχές στο Τελωνείο Κήπων στον Έβρο, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει παράνομα στην Ελλάδα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την Πέμπτη (16.10.25), στο πλαίσιο ελέγχου στο αυτοκίνητο του άνδρα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα κιβώτιο από φελιζόλ, το οποίο περιείχε 12 φιαλίδια υγρής ουσίας των 50ml, που αποτελεούν το διαλύτη και 12 φιαλίδια σκόνης, που αποτελούν το εμβόλιο.

Ο άνδρας κατέθεσε ότι παρέλαβε το κιβώτιο από σταθμό λεωφορείων στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Σε βάρος του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως σημειώνει, βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων.

Πηγή: cnn.gr