Σύλληψη 57χρονου για ναρκωτικά στην περιοχή του Αγρινίου - Έκαναν "φύλλο και φτερό" το σπίτι του

Στο Εισαγγελέα θα οδηγηθεί ένας 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή του Αγρινίου από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες εντόπισαν και κατέσχεσαν από το σπίτι του ένα μεταλλικό δοχείο με 32 γραμμάρια αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά και πλήθος σπόρους κάνναβης συνολικού βάρους 10 γραμμαρίων.

Ο 57χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα