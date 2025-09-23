Συλλήψεις στο Αγρίνιο και στο αεροδρόμιο του Ακτίου για εντάλματα σύλληψης και ναρκωτικά

Στην σύλληψη τριών νεαρών προχώρησε η Αστυνομία σήμερα σε Αγρίνιο και στο αεροδρόμιο του Ακτίου στη Βόνιτσα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος των δύο εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, ενώ ο έτερος νεαρός συνελήφθη για ναρκωτικά.

Ειδικότερα, συνελήφθη από την Ασφάλεια Αγρινίου ένας 30χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει η Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Στην Βόνιτσα επίσης συνελήφθη ένας 36χρονος Αλβανός από τους αστυνομικούς του Αεροδρομίου Ακτίου, διότι σε βάρος και αυτού εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αιτωλοακαρνανίας.

Τέλος, στο Αγρίνιο συνελήφθη ένας 32χρονος Πακιστανός για κάνναβη. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.