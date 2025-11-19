43
Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 13 Νοεμβρίου.
Για το ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας η «Συμμαχία» έλαβε 144 ψήφους στις εκλογές και κέρδισε 4 έδρες.
Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βαγγέλης Τσούκας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλης Καραγιάννης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δήμητρα Φουντούλη
ΤΑΜΙΑΣ : Γιώργος Κατσίφας
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αντώνης Μίκροβας
ΜΕΛΗ : Βαγγέλης Φούκας
Λαμπρινή Βελούδα
Βάσω Ζησιμοπούλου
Αφροδίτη Αλεξάκη