Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Home Διάφορα

Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 13 Νοεμβρίου.

Για το ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας η «Συμμαχία» έλαβε 144 ψήφους στις εκλογές και κέρδισε 4 έδρες.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βαγγέλης Τσούκας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλης Καραγιάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δήμητρα Φουντούλη

ΤΑΜΙΑΣ : Γιώργος Κατσίφας

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αντώνης Μίκροβας

ΜΕΛΗ : Βαγγέλης Φούκας
Λαμπρινή Βελούδα
Βάσω Ζησιμοπούλου
Αφροδίτη Αλεξάκη

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.