Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας, μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 13 Νοεμβρίου.

Για το ΔΣ της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας η «Συμμαχία» έλαβε 144 ψήφους στις εκλογές και κέρδισε 4 έδρες.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βαγγέλης Τσούκας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλης Καραγιάννης

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δήμητρα Φουντούλη

ΤΑΜΙΑΣ : Γιώργος Κατσίφας

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αντώνης Μίκροβας

ΜΕΛΗ : Βαγγέλης Φούκας

Λαμπρινή Βελούδα

Βάσω Ζησιμοπούλου

Αφροδίτη Αλεξάκη