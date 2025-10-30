Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Αγ. Αναργύρων – Καματερού

Το νέο ΔΣ ευχαριστεί θερμά τα μέλη του Συλλόγου για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Αγίων Αναργύρων και Καματερού “Χαρίλαος Τρικούπης” συγκροτήθηκε σε σώμα. Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Καραγιώργος Δημήτρης

Aντιπρόεδρος: Τσιούφης Κωνσταντίνος

Γ.Γραμματεας: Μίχου Χριστίνα

Ταμίας: Μίχου Μαρία

Υπεύθυνος Πολιτιστικού -χορευτικού τμήματος: Μόσχος Δημήτριος

Υπεύθυνος διοργάνωσης εκδηλώσεων: Πιτσογιάννης Γεώργιος

Επιτροπή εκδηλώσεων: Καρακώστας Κώστας,

Μόσχος Δημήτριος, Τσιουφης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά μέλη:

Κατσαμπιρη Αγγελική (υπ.εκδρομων) – Πετρόπουλος Βασίλης (τμήμα χορευτικού).

Το νέο ΔΣ ευχαριστεί θερμά τα μέλη του Συλλόγου για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους και δεσμεύεται να συνεχίσει τo έργο για την προώθηση τού Πολιτισμού και παράδοσης.

