Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.

Η ανακοίνωση:

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και την ανάδειξη των έντεκα (11) εκλεγμένων μελών, η ΔΕΕΠ Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Νικηφόρος Μακκός

Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παππάς

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Ψυλλιάς

Γραμματέας: Θεόδωρος Τσιλιμέκης

Ταμίας: Ευάγγελος Μύγας

Υπεύθυνοι Τομέων Δράσης:

Εκλογικής Ετοιμότητας: Παναγιώτης Πλιάτσικας

Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Αφροδίτη Παυλονικολάου

Εργαζομένων Ιδιωτικού & Δημοσίου Τομέα: Τσιλίκης Γεώργιος και Θεοφάνης Βαλμάς (Σωμάτων Ασφαλείας)

Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Κωνσταντίνος Χουλιάρας

Παραγωγικών & Επιστημονικών Φορέων: Δημήτριος Κανάτας

Γυναικείων Θεμάτων: Λεμονιά Τσιλιμπώκου

Η νέα ΔΕΕΠ ξεκινά με ενότητα, διάθεση προσφοράς και ισχυρή δέσμευση για ουσιαστική παρουσία σε όλο τον Νομό. Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στους πολίτες, στις τοπικές κοινωνίες και στους παραγωγικούς φορείς, με δράσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Αιτωλοακαρνανίας.

Με συλλογικότητα, συνεργασία και προσήλωση στις αξίες της Παράταξής μας, εργαζόμαστε από σήμερα για το κοινό καλό και για μια Νέα Δημοκρατία δυνατή και παρούσα σε κάθε γωνιά του τόπου μας.