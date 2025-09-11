Συγκρότηση Προεδρείου στο Π.Σ.Ε.Κ. Δυτικής Ελλάδας

Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκη Παπαδόπουλου, με βασικό θέμα τη συγκρότηση του Προεδρείου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τα νέα μέλη του ΠΣΕΚ έθεσαν ζητήματα που αφορούν τον στρατηγικό ρόλο του Π.Σ.Ε.Κ. στη διαμόρφωση πολιτικών για την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη ενεργού συμμετοχής όλων των μελών, ώστε να ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος του Συμβουλίου ως γνωμοδοτικού οργάνου της Περιφέρειας.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την εκλογή του νέου Προεδρείου, το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα με προοπτική ενίσχυσης της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και της διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

To νέο Προεδρείο συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος o Δημήτριος Σερπάνος, Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Κικίδης, Γραμματέας ο Δημήτριος Μούρτζης και Αναπληρωτής Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαδόπουλος, υπογράμμισε: «Με τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου, το ΠΣΕΚ αποκτά τη δυναμική που χρειάζεται για να στηρίξει ουσιαστικά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν το ερευνητικό και καινοτομικό οικοσύστημα της Περιφέρειάς μας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχουν τα ερευνητικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια, αλλά και ο παραγωγικός ιστός, ώστε η Δυτική Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στη νέα εποχή της γνώσης και της καινοτομίας».

Κλείνοντας, ο κ. Παπαδόπουλος ευχήθηκε στο νέο συμβούλιο καλή και δημιουργική θητεία, με επιτυχία στο έργο του και με ουσιαστικά αποτελέσματα για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.