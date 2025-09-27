Συγκλονίζει ο Σπύρος Παυλάκης για την απώλεια του αδελφού του Γιώργου και του πατέρα του Θανάση

Ο Σπύρος Παυλάκης συγκλονίζει με το συγκινητικό μήνυμά του για τον θάνατο του αδελφού του, Γιώργου Παυλάκη, και του πατέρα του, Θανάση Παυλάκη.

Σε μια δύσκολη στιγμή για την οικογένειά του, ο Σπύρος εκφράζει τον πόνο της απώλειας αλλά και την απέραντη ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους. Με λόγια καρδιάς, τιμά τη μνήμη του αδελφού του Γιώργου – γνωστού για το πάθος και την αγάπη του για το Μεσολόγγι – αλλά και του πατέρα του Θανάση, που υπήρξε παράδειγμα ήθους και δύναμης.

Αναλυτικά η ανάρτηση :

💔Τα σενάρια της ζωής καμμία φορά είναι πολύ σκληρά...Ο πόνος και τα συναισθήματα που νιώθω δεν περιγράφονται με λόγια...Η δύναμη για να στέκομαι ακόμη στα πόδια μου δεν είναι απροσδιόριστη.... προέρχεται από τις θύμησες και τις στιγμές των Αγγέλων ,του ΓΙΏΡΓΟΥ και του ΠΑΤΈΡΑ που βρίσκονται εκεί ψηλά...Μπορώ να γράφω ατελείωτες ώρες για όσα εχω ζήσει δίπλα τους και όσα προσέφεραν...Η στάση τους,το ανάστημα τους,η ντομπροσύνη τους ,το μεγαλείο της ψυχής τους δεν θα σβήσουν ποτέ...θα είναι πάντα στην καρδιά μας.... αλλα η οδύνη της απώλειας θέλει δύναμη και πάλη και γι αυτό τον λόγο....Θέλω να ευχαριστήσω την διεύθυνση του Mitsis Messonghi @Mitsis Mesonghi και τους συνεργάτες μου για την κατανόηση τους αυτές τις δύσκολες ώρες ...ΕΝΑ ΤΕΡΆΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Μεσολογγίου για την φροντίδα και την προσοχή που έδειξαν στον πατέρα μου μέχρι και την ύστατη ώρα ..Επίσης ένα ευχαριστώ δεν φτάνει για τον Antenna News Όμιλο Αντέννα που ήταν πάντα στο πλευρό μας...Χίλια Ευχαριστώ σε όλους τους συγγενείς, φίλους και γνωστούς -και φυσικά σε όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο με τους οποίους συνεργάστηκε ο αδερφός μου -για την αμέριστη συμπαράσταση τους,για τα εκατοντάδες μυνήματα και τα λόγια αγάπης και συμπαράστασης που εξέφρασαν για το "ταξίδι"στο φως και την προσωπικότητα του Γιώργου μας αλλά και για τον κυρ-Θανάση μας...

Ευγνωμοσύνη και Ευχαριστούμε για όλα

Υγεία στις Οικογένειες σας!

Υγ: Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον άνθρωπο πρώτα και μετά στον γιατρό κύριο Ζήση για όλα αυτά που έκανε για μας ....Να τον έχει ο Θεός πάντα καλά!!!

Yγ: Το παρακάτω βίντεο είναι ένα ελάχιστο δείγμα της αγάπης που είχε ο Γιώργος για το Μεσολόγγι και το πάθος του να το αναδείξει σε όλο τον κόσμο... και θέλουμε βιβλία ολόκληρα για να εκφράσουμε το έργο, τις δημιουργίες του,το ταλέντο του....

https://youtu.be/8-OaB_nzrpI