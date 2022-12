Συγκλονιστικό βίντεο – Η στιγμή που η χιονοστιβάδα καταπλακώνει τους δέκα σκιέρ στην Αυστρία

#BREAKING #AUSTRIA

🔴 AUSTRIA :#VIDEO MOMENT OF TERRIFYING AVALANCHE ON THE 2,700 m (9,000-ft) TRITTKOPF MOUNTAIN BETWEEN ZUERS & LECH AM ARLBERG

on Christmas day.

10 missing skiers found alive, four of them injured.#BreakingNews #UltimaHora #Trittkopf #Avalanche #Avalancha pic.twitter.com/8eT9uhMhXp

— loveworld (@LoveWorld_Peopl) December 26, 2022