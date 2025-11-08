Συγκλονιστικό: Το ζευγάρι συνταξιούχων που ζει σε αυτοκίνητο στην Κυψέλη – «Δεν μπορώ άλλο, απελπίστηκα»

Μία συγκλονιστική ιστορία βλέπει το φως της δημοσιότητας καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, παρόλο που έχει ένα μικρό εισόδημα, αδυνατεί να βρει σπίτι και έτσι ζει σε αυτοκίνητο στην Κυψέλη.

«Εδώ κάθεται ο σύζυγος. Έχουμε έναν φακό, ένα ράδιο, βάζουμε τον δίσκο και τρώμε» περιέγραψε η κυρία Ακριβή μιλώντας στο Mega. Ένα σπίτι να μπούμε μέσα, δεν μπορώ άλλο, απελπίστηκα. Δεν καταλήγει πουθενά. Είμαστε αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι» συμπλήρωσε.

«Ο κόσμος δεν μας ενοχλεί, μας βοηθάνε. Κάνουμε υπομονή, αλλά είναι αδιέξοδο. Θέλουμε να βρούμε ένα φτηνό σπίτι» λέει από την πλευρά του ο κύριος Χρήστος. «Είναι πολύ δύσκολα. Στεναχωριέμαι. Να βρούμε ένα φθηνό σπίτι. Μπορούμε να βρούμε ένα μικρό σπιτάκι» λένε και τονίζουν ότι έχουν έστω ένα μικρό εισόδημα, ύψους 700 ευρώ.

