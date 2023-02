Συγκλονιστικό: Γέννησε στα συντρίμμια στη Συρία και “έσβησε” – Σώθηκε το μωρό!

Μια τέτοια ιστορία είναι και αυτή που καταγράφηκε στο Χαλέπι της Συρίας, χώρας που επίσης επλήβη βαρύτατα από τον σεισμό στην Τουρκία, με μια έγκυο γυναίκα να εγκλωβίζεται κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου στο οποίο έμενε.

Όπως μετέφερε χρήστης του Twitter δημοσιεύοντας και τα σχετικά βίντεο η γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, γέννησε ενώ ήταν εγκλωβισμένη στα συντρίμμια.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.

The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.

The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc

— Ali Javed (@AliJaved29) February 6, 2023