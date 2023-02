Συγκλονιστική διάσωση εγκλωβισμένου μετά από 149 ώρες στα χαλάσματα

Ομάδα Ρουμάνων διασωστών κατάφερε να ανασύρει τον 35χρονο Μουσταφά από τα συντρίμμια κτιρίου, μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, περίπου 149 ώρες μετά τον σεισμό.

«Η υγεία του είναι καλή, μιλούσε», δήλωσε ένας από τους διασώστες. «Έλεγε ‘βγάλτε με από εδώ γρήγορα, έχω κλειστοφοβία’», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ομάδες είχαν καταφέρει να σώσουν ένα νέο κορίτσι στο Νιτζίπ, στο Χατάι, 146 ώρες μετά τον σεισμό. Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι και ένα βρέφος 7 μηνών, που άντεξε κάτω από τα συντρίμμια στην Αντιόχεια για 140 ώρες.

7-month-old Hamza pulled out after 140 hours from rubble of collapsed building in quake-hit southern Turkish city of Hatay

