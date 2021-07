Συγκλονιστικά βίντεο από τον σεισμό των 8,2 Ρίχτερ στην Αλάσκα

Συγκλονιστικά είναι τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τον σεισμό 8,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αλάσκα αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα).

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στις Αλεούτες νήσους. Υπάρχει μάλιστα προειδοποίηση για τσουνάμι.

Άνθρωποι άλλα και κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή του σεισμού.

#BREAKING : 8.2 strong #earthquake rocks the coast of #alaska. #tsunami warning. This is the strngst #earthquake after 2018. Pray for the people of Alaska. Stay strong. Prayer🙏🙏 pic.twitter.com/qDLZwo1xu1

