Συγκλονισμένη η κοινωνία του Αγρινίου – Έφυγε ο 29χρονος Θεόδωρος Σαμψώνας

Βαθύ πένθος σκόρπισε στο Αγρίνιο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο ο 29χρονος Θεόδωρος Σαμψώνας του Λάμπρου, σε ηλικία μόλις 29 ετών.

 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στις 2:00 το μεσημέρι, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 1:00μ.μ.. Ο ενταφιασμός θα γίνει στο κοιμητήριο Αγρινίου.

Ο Θεόδωρος Σαμψώνας αφήνει πίσω του γονείς, αδερφές και συγγενείς που πενθούν βαθιά την πρόωρη απώλειά του. Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όποιοι το επιθυμούν να ενισχύσουν το ίδρυμα «ΦΛΟΓΑ», σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, ως ένδειξη μνήμης και σεβασμού για τον αγαπημένο τους Θεόδωρο.

Η απώλεια του νέου αυτού ανθρώπου αφήνει ένα κενό στην κοινωνία του Αγρινίου, ενώ η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

