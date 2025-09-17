Συγκινητικό αφιέρωμα του ΑΝΤ1 στον Γιώργο Παυλάκη - Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο

Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα ο ΑΝΤ1 αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παυλάκη, τον Μεσολογγίτη καμεραμάν που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή εν ώρα υπηρεσίας.

Ο δημοσιογραφικός κόσμος και η οικογένεια του ΑΝΤ1 θρηνούν τον αιφνίδιο χαμό του Γιώργου Παυλάκη, καμεραμάν από το Μεσολόγγι, που κατέρρευσε κατά την ώρα του καθήκοντος.

Ο Παυλάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή λίγο μετά την ολοκλήρωση γυρισμάτων για ρεπορτάζ σχετικά με τη λειψυδρία στη λίμνη Μόρνου, όπου βρισκόταν μαζί με τον ανταποκριτή του σταθμού στην Πάτρα, Κωνσταντίνο Φλαμή.

Δείτε το βίντεο: