Συγκινητική πρωτοβουλία από το ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ Αγρινίου στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Η Γελαστή Πολιτεία»

Μια συγκινητική πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής προσφοράς πραγματοποιήθηκε σήμερα από το ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο επίσκεψης του προσωπικού και των ωφελούμενων των δύο δομών στο Δημοτικό ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Η Γελαστή Πολιτεία».

Η υποδοχή που επιφύλαξαν τα στελέχη και οι ωφελούμενοι του ΚΔΑΠ ΜΕΑ ήταν ιδιαίτερα θερμή, δημιουργώντας ένα κλίμα χαράς, αγάπης και αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια της δράσης, τα μέλη του ΚΑΠΗ Αγρινίου και του ΚΗΦΗ Αγίου Κωνσταντίνου προσέφεραν στους ωφελούμενους της δομής μικρά χειροποίητα δώρα, δημιουργημένα από τα ίδια με μεράκι και φροντίδα. Οι συμβολικές αυτές δημιουργίες ανέδειξαν το ουσιαστικό νόημα της προσφοράς και της ανθρώπινης επαφής.

Ο Αντιδήμαρχος Προσχολικής Αγωγής, Προγραμμάτων Παιδιού, ΑμεΑ & Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αγρινίου, Κώστας Κουμπουλής, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς το προσωπικό και τα μέλη του ΚΑΠΗ και του ΚΗΦΗ για την ευγενική τους πρωτοβουλία, καθώς και προς το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Η Γελαστή Πολιτεία» για τη ζεστή φιλοξενία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Κουμπουλής, τέτοιες δράσεις αναδεικνύουν τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας και την αξία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Αντιδήμαρχος ευχήθηκε σε όλους υγεία, δύναμη και καλές γιορτές, γεμάτες φως, αγάπη και αισιοδοξία.

Δείτε φωτογραφίες: