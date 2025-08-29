Συγκινητικά λόγια του Δημάρχου Θέρμου για τη Μαίρη Γραμματίκα

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας την επί σειρά ετών πρόεδρο του Συλλόγου Χρυσοβιτσάνων με έδρα την Αθήνα, Μαίρη Γραμματίκα.

Η εκλιπούσα, «παρούσα στις επάλξεις του χωριού της επί πολλές δεκαετίες», όπως τόνισε ο Δήμαρχος, υπηρέτησε με σεμνότητα, ήθος, καλλιέργεια και αγωνιστικότητα την ιδιαίτερη πατρίδα της. «Η νύφη που έγινε διπλά Χρυσοβιτσάνα, όπως έλεγε η ίδια», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντάρας.

Ο ίδιος την είχε συναντήσει πρόσφατα στο «Αντάμωμα» του χωριού, μια εκδήλωση που η Μαίρη Γραμματίκα αγάπησε ιδιαίτερα και υπηρέτησε με πάθος μέσα από τη δράση του συζύγου της, Γεωργίου Γραμματίκα. «Με αληθινό πάντα ενδιαφέρον, ανιδιοτέλεια και φυσική ευγένεια, ταυτίστηκε με την πρόοδο του χωριού», υπογράμμισε.

Κλείνοντας τον αποχαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Θέρμου ανέφερε:

«Αντίο, Αρχόντισσα Μαίρη Γραμματίκα. Οι παρακαταθήκες σου είναι φυλακτό για όλους εμάς και ιδιαίτερα για τους Χρυσοβιτσάνους».