Συγκίνηση στην Εύβοια: Μόλις δύο μαθητές δημοτικού έκαναν παρέλαση σε χωριό της Καρύστου

Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην Εύβοια, όπου σε χωριό της Καρύστου, δύο μόνο μαθητές τίμησαν την 28η Οκτωβρίου, κάνοντας παρέλαση με τη δασκάλα τους.

Στον Κόμητο Καρύστου τη Δευτέρα (27.10.2025), δύο μαθητές —ένας της Α΄ και ένας της Ε΄ Δημοτικού— υψώνουν κάθε πρωί την ελληνική σημαία με την ίδια περηφάνια που υψώνεται σε κάθε σχολική αυλή της χώρας.

Η 36χρονη δασκάλα τους, γεμάτη αγάπη και πίστη στο λειτούργημά της, μιλά στο evima.gr με συγκίνηση:

«Αγαπώ πολύ αυτόν τον τόπο και τους δύο μαθητές μου. Μαζί μας φέτος στην παρέλαση ήρθε κι ένα νήπιο, αφού δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο χωριό».

Βίντεο από τη σημερινή παρέλαση

Η σημερινή γιορτή της 28ης Οκτωβρίου ήταν διαφορετική, μα και τόσο αυθεντική. Οι δύο μικροί μαθητές παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό, απήγγειλαν ποιήματα και παρήλασαν μπροστά στους συγχωριανούς τους, κρατώντας με περηφάνια τη σημαία. Ήταν μια στιγμή που θύμισε σε όλους πως η Ελλάδα δεν είναι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της, εκεί όπου η γνώση, η πίστη και η αγάπη για την πατρίδα ανθίζουν πεισματικά.

Δείτε φωτογραφίες: